Su Yiming | medaglia d’oro a Pechino 2022 | punta in alto a Milano-Cortina 2026

(Di domenica 25 febbraio 2024) Hohhot, 25 feb – (Xinhua) – Dopo il suo notevole successo alle Olimpiadi invernali di, Susi e’ preso un po’ di tempo libero, abbracciando la quiete lontano dai riflettori e immergendosi in nuovi sport come il surf. Questa pausa ha concesso un momento di riposo e riflessione al vincitore del Big Air di snowboard maschile e secondo classificato nello slopestyle a. La stagione 2023-2024 sta assistendo al ritorno di questo fenomeno cinese dello snowboard. Su si e’ gia’ assicurato un oro e un argento nell’altamente competitiva FIS World Cup. Ha anche conquistato due medaglieai Giochi nazionali invernali in corso in Cina. Ora, trovandosi sulla soglia dei 20 anni, Sualle Olimpiadi invernali di ...