Studentessa aggredita da coetanee Testimoni e poi il riconoscimento

Ragazzina picchiata dalle coetanee finisce in ospedale. Il video della rissa sui social

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pontedera, 25 febbraio 2024 –minorenni e maggiorenni sono stati ascoltati dai carabinieri della compagnia di Pontedera impegnati nelle indagini per la ricostruzione dell’aggressione alla ragazza di diciotto anni da parte di due. I fatti, come già riportato ampiamente anche su queste pagine, sono accaduti dopo le 13 di sabato 17 febbraio alla fermata dei pullman del piazzale dello stadio di Pontedera dove le due ragazze hanno atteso la vittima per una sorta di regolamento di conti dopo che la diciottenne, pare, pronunciate delle frasi e degli apprezzamenti nei confronti di una delle due. Sembrava che la cosa fosse stata risolta a parole, ma non è stato così e la ragazza è stata prima afferrata per i capelli e poi presa a calci e pugni, anche mentre era per terra. Leanze sono indispensabili, stando a ...