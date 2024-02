Stramaccioni | «Mkhitaryan insostituibile? Un motivo! Cambi obbligati»

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha parlato dell'Inter, che tra poco scenderà in campo contro il Lecce.sempre titolare, l'allenatore motiva.? A Dazn Andreasulle scelte di Inzaghi: «L'Inter deve mantenere una serenità psicologica anche in vista del ritorno al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid in Champions League. Le scelte di Inzaghi sono in parte obbligate dalle condizioni dei giocatori, in parte obbligate dopo l'impegno in Champions League.perché le sue qualità gli permettono di non soffrire le partite ravvicinate, se sta bene fisicamente non soffre le partite ravvicinate. Ma la novità sono isu tutti i reparti».