Strage Cutro | sorella vittima | “Mio fratello sognava di raggiungermi in Finlandia”

Naufragio di Cutro, l’anniversario della tragedia: oggi l’inaugurazione del “Giardino di Alì” per le 94 vittime: Oggi ricorre il primo anniversario della tragedia. Naufragio di Cutro, oggi il primo anniversario della Strage Il naufragio di Cutro è un terribile episodio della storia più recente del nostro Paese.tag24

Inaugurato giardino per ricordare vittime del naufragio di Cutro: Novantaquattro piante per realizzare un ricordo perenne in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Sono quelle piantumate nel ... delle manifestazioni per l'anniversario della Strage ...ansa

Naufragio Cutro: ReSQ, le navi Ong sono falso problema: Lo ha detto Luciano Scalettari, presidente di ResQ che sabato 24 febbraio a Crotone ha organizzato una partita amichevole in occasione delle iniziative della Rete 26 febbraio per l'anniversario del ...ilcrotonese