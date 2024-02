Strage Cutro | Gerardo Sacco crea un crocifisso con il legno della barca naufragata

Inaugurato il Giardino di Alì un ricordo perenne per le vittime del naufragio di Cutro: in via Miscello da Ripe in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Un giardino realizzato con 94 piante che il Comune di Crotone ha inaugurato domenica 25 febbraio in occasione delle ...ilcrotonese

CROTONE/ Novantaquattro piante per realizzare un ricordo perenne in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Sono quelle piantumate nel 'Giardino di Alì' che il Comune di Crotone ha inaugurato domenica 25 febbraio.

E' passato un anno dalla Strage di Cutro. Con il trascorrere del tempo e con l'impegno della magistratura si fanno sempre più concrete le possibilità di valutare, con l'esattezza che l'immane tragedia