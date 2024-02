Stelle al merito del lavoro Sono 155 i premiati lombardi

Stella al Merito del Lavoro 2024: istruzione per la presentazione delle candidature — Assolombarda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) “aldel“ a 155, tra cui 45 milanesi. Le “conferite dal presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dele delle Politiche sociali, a lavoratori dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni per aziende diverse e che si siano distinti "per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale", in tutti gli ambiti lavorativi. Ieri la consegna ai neo maestri del, nella Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” in via Conservatorio. Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Milano in collaborazione con il Consolato lombardo della Federazione maestri ...