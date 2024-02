Stazione | donna nel mirino Inseguita e molestata Arrestato l’aggressore

Segue e palpeggia donna in stazione a Monza, poi aggredisce gli agenti che lo fermano: 28enne arrestato

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ha aggredito sessualmente una ragazza adocchiata sul treno. L’ha palpeggiata nelle parti intime. Incubo allaferroviaria. Unamonzese, classe 1997, intorno alle 19 di ieri, mentre scendeva dal treno per tornare a casa, è stata oggetto di molestie da parte di un giovane egiziano, di un anno più grande. La molestia, che si è concretizzata nel palpeggiamento delle parti intime, è stata poi ripetuta dal giovane mentre lastava risalendo le scale per uscire dalla. A quel punto lasi è ribellata e, uscendo sul piazzale antistante la, ha immediatamente segnalato il fatto a un equipaggio della polizia locale di Monza presente per il quotidiano presidio dell’area. Ricevuta la segnalazione gli agenti si sono immediatamente messi alle ricerca ...

