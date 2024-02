Stadium, ultima chiamata con il Sarlux. Al bivio la salvezza o la prospettiva della B

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ultimo mese di A3 per laMirandola, o iniziorinascita? Lo capiremo già alla finegara odierna, in programma alle 20 al PalaSimoncelli di Mirandola, ospite l’ostica formazione sarda delSarroch. Con cinque gare, da giocarsi in 4 settimane, ladovrà dimostrare che è in grado di tenersi il proprio posto in A3, oppure cominciare a rifondare la squadra in vista di una serie B, ormai dietro l’angolo, e che non potrà essere evitata acquistando un titolo sportivo, eventualità non concessa dal regolamento ad una società già "ripescata" in quel modo. Il compito che attende i ragazzi di Mescoli è complicato, ma non impossibile, a patto però che si giochi come nei primi setsfida con la capolista Mantova, dove si è vista una...