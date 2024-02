SSC Napoli | gli azzurri subiscono il pareggio più atroce a Cagliari al minuto 96

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024): incredibile ma vero, la legge del calcio diventa nemesi per gliche allo scoccare dell’ultimo lancio disperato vedono l’avvitamento di Luvumbo che compare dal nulla e si prende tutto La SSCanalizza sul suo sito ufficiale ildella squadra azzurra contro il: Sospesi tra l’incredulità e l’amarezza ilsubisce ilpiùal96. E questo dopo aver sbloccato il match con Osimhen e dopo aver avuto per tre volte la palla per chiudere la storia con Politano, Simeone e Lobotka. Incredibile ma vero, la legge del calcio diventa nemesi per gliche allo scoccare dell’ultimo lancio disperato vedono l’avvitamento di Luvumbo ...