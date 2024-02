Blog | Angelo Moratti (Special Olympics Italia): "Entrare in empatia con la diversità è il miracolo per un futuro inclusivo".

Sport e inclusione. La sfida di BMW alla disabilità: SciAbile, miccia iniziale di SpecialMente, la serie di iniziative di BMW di attività sociale di inclusione, supporto, interculturale, compie 21 anni continuando a realizzare un piano di inclusione, ma ...quotidiano

Riforma dello Sport, un convegno a Verucchio per adeguarsi alla nuova normativa: “Lo Sport non è solo movimento – ha detto la sindaca Stefania Sabba - ma anche educazione, disciplina, socializzazione ed inclusione. Per questo chi se ne occupa va affiancato e valorizzato. A tutti ...riminitoday

Verucchio: convegno di Confartigianato sulla riforma dello Sport: “Lo Sport non è solo movimento – ha detto la sindaca Stefania Sabba – ma anche educazione, disciplina, socializzazione ed inclusione. Per questo chi se ne occupa va affiancato e valorizzato. A tutti ...chiamamicitta