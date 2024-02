Spesso i giovani adulti abbandonano gli studi universitari | o li rallentano | o si bloccano prima della tesi Dopo il Covid sono esplose le richieste di aiuto agli sportelli psicologici degli atenei Ma il disagio degli studenti è ancora poco conosciuto Mentre servirebbero aiuti concreti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 25 febbraio 2024) Andrea ha un programma quotidiano: sveglia alle 8,doccia, colazione, poi chino sui libri. Peccato che non lo rispetti mai,. Martina è stata sempre laclasse, lodata dai professori, coccolata dai genitori. Tutti – lei soprattutto – si aspettavano che l’università fosse in discesa. Invece no. Martina si è inceppata, il ritardo si è accumulato. Simone ha fatto tutto nei tempi giusti. Ma a un passo dalla conclusione, lo stop: forse non era quella la facoltà giusta per lui. Ildeiè evidente: «Glisiin ogni fase del percorsoo: quella del decollo,quella di crociera e anche all’atterraggio» dice Marco Di Lorenzo, psicologo e psicoterapeuta del Minotauro che a loro ha dedicato il saggio appena ...