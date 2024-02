Spalletti preconvoca Gaetano «ora gioca» e Folorunsho «è una belva» i due dimenticati dal Napoli

Spalletti elogia Gaetano e Folorunsho, ma il Napoli li manda in prestito

(Di domenica 25 febbraio 2024) . Lo ha fatto nell’intervista di ieri alla Gazzetta dello Sport. Chiesa, Zaniolo, Scamacca, Raspadori, Locatelli, Bonaventura sembrano in difficoltà. Preoccupato del calo di rendimento nei club? «Le difficoltà le osservo, ma in Nazionale alcuni cambiano compiti e rendimento. In ogni caso io devo essere pronto a sterzare e a trovare soluzioni alternative: voglio provare il 3-4-2-1 per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori. Mantenendo una propensione offensiva, senza tornare sempre a 5 dietro in fase di non possesso, creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto». Però ci sono anche molti giovani che si stanno candidando per far parte del gruppo…. «Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa,orauna ...