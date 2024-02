Sovraccarichi e senza revisione. Multe a raffica ai camion 'pirata'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un’altra intensa giornata di controlli da parte degli agenti della polizia locale Reno Galliera quella che si è svolta venerdì, tra la mattina e il primo pomeriggio, sulla via Saliceto. I servizi delle pattuglie in quest’occasione sono stati dedicati ai controlli specifici sull’autotrasporto di merci. A fare un bilancio è il Comando della polizia locale: "Complessivamente abbiamo controllato diciannove autocarri, tra leggeri e pesanti. Dodici di questi li abbiamo anche sottoposti alla pesatura. Questo ci è possibile, e lo avevamo fatto anche in altre occasioni, grazie alle ’pese mobili’ in dotazione al nostro Comando". Sono state ben quindici le sanzioni elevate per violazioni di vario genere al codice della strada: sei di questo sono scaturite proprio a seguito di un accertato sovraccarico. Tre autocarri sono risultati circolareessere stati sottoposti alla ...