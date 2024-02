Sospesa di nuovo la maestra che faceva pregare il rosario in classe È accusata di aver dato due schiaffi a un’alunna di 10 anni

Sospesa di nuovo la maestra che faceva pregare il rosario in classe. È accusata di aver dato due schiaffi a un'alunna di ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Marisa Francescangeli,della scuola elementare di San Vero Milis in provincia di Oristano, già allontanata dalla cattedra perfatto fare ilin, è stata. Stavolta per tre mesi. A riportare la notizia è oggi Il Messaggero. Stavolta l’insegnante èdimollato due ceffoni al viso di una sua alunna di diecie per questo ha ricevuto una sanzione disciplinare, ovvero una sospensione di 90 giorni, senza stipendio ma con solo la quota alimentare. Francescangeli finì sui giornali perché, a Natale nel 2022, chiese ad alcuni alunni a cui stava facendo supplenza di realizzare un piccolocon perline, a forma di braccialetto, per poi recitare insieme l’Ave Maria e il Padre Nostro. Fu ...