Sospesa ancora la maestra del rosario in classe | accusata di maltrattamenti su alunna di 10 anni

Cantieri lumaca sulle strade ascolane: soltanto 10 su 62 nei tempi prefissati: ASCOLI Sono ancora tanti i cantieri che costellano e, in qualche caso, ingabbiano le infrastrutture picene, considerando soprattutto le gravi ferite provocate dal sisma del 2016. E, vista anche ...corriereadriatico

Il corpo di Alexej dato alla madre, funerali ancora in sospeso: A darne notizia ieri è stata la portavoce, Kira Yarmysh, che su X ha scritto che sia la salma che la donna si trovano ancora a Salekhard, la città artica dove il corpo del ...ilfattoquotidiano

La maestra Sospesa a San Vero Milis: «Contro di me falsità, sporgo denuncia»: Io so benissimo che gli alunni avevano ancora bisogno della stessa insegnante di matematica che li aveva seguiti nel loro percorso». Poi ricorda che è stata anche assente per malattia per un mese ...lanuovasardegna