Sorpresa Zielinski | novità dell’ultima ora | ha deciso Calzona

Cds - Mazzarri vuole prudenza: sarà 3-5-1-1, soltanto due attaccanti e sorpresa Zielinski

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si parla ancora diin casa Napoli, tramite le ultime news sull’azzurro giunte a. La decisione difa discutere. Dopo il doppio pareggio in rimonta contro Genoa e Barcellona, il Napoli è pronto a tornare a calcare i campi di Serie A in quel della Unipol Domus, d’innanzi al Cagliari degli ex Ranieri, Gaetano, Petagna e Pavoletti. Sarà quindi questo un esame importantissimo per, cui strada in azzurro comincerà proprio contro i rossoblu sardi. Vincere è infatti di vitale importanza per dei partenopei ora chiamati al tour de force, caratterizzato anche dalle prossime sfide contro Sassuolo, Juventus e di nuovo Barcellona. Il tutto, nel giro di 2 settimane, con il fitto carico di impegni che ha così portatoalla drastica decisione circa Piotr ...