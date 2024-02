Sonja di Norvegia | la regina che commissionò l' abito da sposa ai grandi magazzini

Harald e Sonja di Norvegia, la loro (travagliata) favola d'amore diventerà una serie tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'attualescandinava aveva studiato moda e sartoria. Fu pertanto in grado di dire la sua sul vestito che assecondava la moda del tempo senza nessun tipo di sfarzo tanto che al posto della tiara, c'era un mazzolino di fiori finti a fissare il velo sulla testa

Re Harald V oggi compie 86: abdicherà a favore del figlio, come la cugina Margrethe di Danimarca: Il sovrano norvegese è sul trono da "soli" 33 anni e di recente ha confermato la sua intenzione a rimanerci a vita, ma gli esperti ...repubblica

L'outfit regale di oggi: Mette-Marit di Norvegia e consorte, cosa li unisce ai Beckham: Mette-Marit di Norvegia e il principe ereditario Hakoon Magnus come i Beckham dei tempi d'oro. Niente panico però: non c'entrano completi di pelle, ma eleganti look total blue perfettamente coordinati ...vanityfair