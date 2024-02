Somiglianze e differenze nella formazione della visione umana e degli insetti

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 25 febbraio 2024) I ricercatori dell’UniversitàCalifornia, Irvine, hanno scoperto profondee sorprendentitra gli esseri umani e gliproduzionefondamentale molecolaretina che assorbe la luce, 11-cis-retinale, noto anche come “cromoforo visivo”. I risultati approfondiscono la comprensione di come le mutazioni nell’enzima RPE65 causano malattieretina, in particolare l’amaurosi L'articolo proviene da News Nosh.