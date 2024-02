Sofia Goggia è la fidanzata di Massimo Giletti | quello che sappiamo

Sofia Goggia, dopo i pettegolezzi spunta il vero amore I Muscoloso e sportivo come lei - autoruote4x4.com

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 25 febbraio 2024), noto giornalista e conduttore televisivo, ha finalmente trovato l’amore dopo anni da scapolo incallito. La sua, una brillante sciatrice nata nel 1992.è ladiha sempre mantenuto riservatezza riguardo alla sua vita privata, ma ha ammesso che c’è una persona importante nella sua vita. In una lunga intervista al settimanale Gente, ha dichiarato: Nella mia vita c’è una presenza importante a cui tengo molto. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto. Tuttavia, non ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua relazione con. La ...