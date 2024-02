Snowboard | Tsubaki Miki vince a Krynica ma non strappa la Coppa di PGS a Hofmeister

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ha tentato il colpaccio la giapponesenell’ultimo PGS stagionale in Polonia a. La nipponica, classe 2003, campionessa del mondo in carica della specialità, è riuscita a prendersi la vittoria sfiorando anche il successo nella coppetta di specialità. Ad imporsi però è la tedesca Ramona Theresiache a breve potrà festeggiare anche lagenerale. Seconda vittoria nella stagione perdopo quella di fine gennaio a Rogla: ad un mese di distanza arriva il bel successo in terra polacca battendo in Big Final l’austriaca Daniela Ulbing clamorosamente caduta nell’ultimo tratto. Quarta piazza per, che basta però per la coppetta. Nella Small Final a prendersi il podio è la svizzera Ladina Jenny che supera la teutonica di 23 ...