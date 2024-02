Snowboard, Coppa del Mondo Krynica 2024: sei azzurri alla fase finale, Bormolini con il primo tempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono andate in archivio le qualificazioni dello slalom gigante parallelo delloalpino in quel di(Polonia). Il tabellone a eliminazione diretta comincerà alle ore 13.00. Per laal maschile tra glisi sono qualificati Maurizioe Aaron March con i primi due tempi: rispettivamente glihanno fatto registrare i crono di 1:31.40 e 1:32.20. Una qualificazione convincente che permetterà di avere una pista favorevole durante il tabellone a eliminazione diretta. Si è qualificato anche Mirko Felicetti con il quartoa 86 centesimi di ritardo da, così come Roland Fischnaller che è giunto sesto a 1?27. Non ce l’ha fatta invece Edwin Coratti, ventesimo a 2?38 di gap. Al femminile ...

Snowboard, Coppa del Mondo Krynica 2024: sei azzurri alla fase finale, Bormolini con il primo tempo: Sono andate in archivio le qualificazioni dello slalom gigante parallelo dello Snowboard alpino in quel di Krynica (Polonia). Il tabellone a eliminazione diretta comincerà alle ore 13.00. Per la fase ...oasport

Fioretto, quattro medaglie per gli azzurri a Il Cairo: Quattro medaglie per l’Italia impegnata nella prova di Coppa del Mondo di fioretto a Il Cairo, in Egitto. Non solo la doppietta azzurra tra i ragazzi, con il primo e il secondo posto conquistati da ...tag24

Sci, Cdm donne, troppa neve, cancellato anche il secondo SuperG in Val di Fassa: E' stato cancellato anche il secondo SuperG di Coppa del mondo donne previsto in Val di Fassa per l'arrivo la notte scorsa di una nuova abbondante nevicata. Impossibile preparare per tempo un ...napolimagazine