Snowboard | Coppa del Mondo | Bormolini secondo a Krynica | Felicetti ai piedi del podio

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’Italia continua a brillare nella tappa di, la sesta delladel2023/2024 di. Dopo il doppiodi ieri con Fischnaller e Bagozza, un altro azzurro ha brillato sulle nevi polacche. Si tratta di Maurizio, approdato in finale con una facilità notevole salvo poi arrendersi nell’atto conclusivo all’austriaco Arvid Auner. Non mancano però i rimpianti ai colori azzurri dato che in quattro si erano spinti ai quarti di finale. Aron March e Ronald Fischnaller hanno però ceduto il passo rispettivamente agli austriaci Auner e Payer. Mirkoè invece avanzato, salvo poi essere sconfitto dal connazionalenel derby e anche nella Small Final da Payer. Altra giornata no invece per le azzurre, lontane dalle ...

