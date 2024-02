Snowboard | Cdm Terzo podio stagionale per Bormolini in Polonia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il trentenne livignasco cede solo nella big final a Krynica ROMA -in Coppa del mondo per Maurizio. Il trentenne livignasco del Centro Sportivo Esercito, vincitore quest'anno a Carezza e Bad Gastein, ha realizzato il miglior tempo nelle qualificazioni del secondo gig

L'altoatesino conquista il terzo posto in gara-2 a Gudauri, Moioli ancora quarta GUDAURI ( Georgia ) - podio numero 21 della carriera in Coppa del mondo nello ... (ilgiornaleditalia)

Arrivano due podi per l'Italia sulle nevi polacche, vince Prommegger ROMA - Arrivano due podi per l'Italia nel gigante parallelo maschile di Krynica , in ... (ilgiornaleditalia)

Snowboard: cdm, Bormolini 2/o nel gigante parallelo a Krynica: Terzo podio stagionale per Maurizio Bormolini nella coppa del mondo di Snowboard. Già vincitore in questa stagione a Carezza e Bad Gastein, l'azzurro ha conquistato il secondo posto nel secondo ...ansa

Risultati Coppa del Mondo 2024 di Snowboard a Krynica, seconda prova di gigante parallelo: A Krynica, in Polonia, si è disputato, per gli uomini e per le donne, il secondo gigante parallelo che è valido per la Coppa del Mondo del 2023-2024 di Snowboard. Con gli azzurri in gara che si sono ...wintersport-news

Sci, Cdm donne, troppa neve, cancellato anche il secondo SuperG in Val di Fassa: E' stato cancellato anche il secondo SuperG di coppa del mondo donne previsto in Val di Fassa per l'arrivo la notte scorsa di una nuova abbondante nevicata. Impossibile preparare per tempo un ...napolimagazine