Smog in Pianura Padana | parla Fedrighini | l’uomo dietro la prima procedura d’infrazione Ue contro l’Italia | «Dopo 20 anni nulla è cambiato»

Smog in Pianura Padana, parla Fedrighini, l'uomo dietro la prima procedura d'infrazione Ue contro l'Italia: «Dopo 20 ...

(Di domenica 25 febbraio 2024)vera 2005. Una foto satellitare mostra la Lombardia coperta da una fitta coltre di. Le emissioni di particolato atmosferico – PM10 e PM2.5 – hanno raggiunto livelli ben oltre quelli consentiti per legge e tra i cittadini cresce l’allerta per i rischi che l’esposizione così prolungata alle polveri sottili può avere sulla salute. Tra loro c’è anche Enrico, che decide di fare un reclamo alla Commissione Europea per il mancato rispetto dei limiti Ue previsti dalla direttiva sulla qualità dell’aria. «Sono stato il primo cittadino italiano di sempre ad avviare questaper questioni legate all’inquinamento», racconta a Open, che oggi fa il consigliere comunale a Milano e ha alle spalle un master all’Università di Pavia in «Valutazione ello del ...