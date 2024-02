Slittino | Coppa del Mondo 2024 | Vötter Oberhofer vincono la sprint di Sigulda e ipotecano la generale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Trionfo Italia a. Sul budello lettone Andreae Marionlae tornano al comando in solitaria nella classificadidel, in una gara che ha visto l’errore, con conseguente prova non completata, delle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal. Le due altoatesine, campionesse iridate in carica della specialità, hanno concluso la gara in 31?187, precedendo di 0?074 le austriache Egle/Kipp (con quest’ultime che conquistano ladi specialità). Terzo gradino del podio per le altre tedesche Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (+0.148). Un successo fondamentale nel penultimo appuntamento del circuito, che permette di avvicinarsi nello stato mentale ideale per l’atto finale, con ...