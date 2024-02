Slittino | CdM Sigulda | trionfa il tedesco Loch | fuori dalla top 10 gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) E’ andata alFelixla vittoria nel singolo maschile di, in Lettonia, dove è in corso la penultima tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di. 1’35?650 il crono dell’atleta teutonico, capace di recuperare lo svantaggio al termine della prima run (chiusa al secondo posto) e scavalcare il beniamino di casa Kristers Aparjods, staccato di 0?059. A tinte tedesche anche il gradino più basso del podio, occupato da Max Langenhan (+0?312). Prova da dimenticare invece per gli: il migliore è stato Alex Gufler, 14° a 1?496. Alle sue spalle Dominik Fischnaller, 15° a 1?547, e Leon Felderer, 17° a 1?800. SportFace.