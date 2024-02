Slalom maschile Palisades Tahoe 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

A Palisades Tahoe le condizioni sono ottimali, alle 19.00 parte il gigante: Della Vite guida gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) A che ora e come seguire lodi, appuntamento valevole per il massimo circuito di sci alpino. È tutto pronto sulla neve a stelle e strisce per la quartultima prova della stagione tra i pali stretti. L’Italia si affida soprattutto al quartetto formato da Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, che tenteranno di regalarsi un risultato di rilievo. Sono tantissimi gli sciatori in grado di potersi accaparrare un piazzamento sul podio: dall’austriaco Manuel Feller al tedesco Linus Strasser passando per gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard. Temibili anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen, Timon Haugan e Atle Lie Mcgrath, oltre al transalpino Clement Noel, al greco AJ Ginnis e allo svedese Kristoffer Jacobsen. SEGUI LA ...