Sky si conferma la tv del padel | il circuito Premier verrà trasmesso sull’emittente per altre tre stagioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prosegue per altri tre anni il sodalizio tra Sky e il. Dal 2024 al 2026 verranno infatti trasmessele sfide delTour, a partire dal primo torneo stagionale, in programma a Riyad (Arabia Saudita) dal 26 febbraio. “All’interno della Casa dello Sport di Sky, iltrova spazio da anni. Sky è stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di, a partire dai Campionati europei del 2019, e grazie a questo accordo sila ‘tv del’ con dirette, interviste, notizie e approfondimenti, oltre alla rubrica This is“, si legge in un comunicato. Dei tornei in programma nel 2024, ben tre si disputeranno in Italia: il Major di ...