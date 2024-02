Skicross | Simone Deromedis 2° a Reiteralm nonostante una manovra al limite di Fiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Terzo podio stagionale per. Dopo le due vittorie a St Mortiz e Bakuriani il fenomeno delloitaliano ha ottenuto la seconda posizione nella gara-2 di, località austriaca che ha ospitato questo fine settimana la tredicesima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024. Una gara brillante quella del Campione Mondiale in carica che, dopo aver passato senza patemi gli ottavi e i quarti, si è ritrovato a disputare una semifinale d’alto profilo insieme al connazionale Federico Tomasoni. Non partono benissimo gli azzurri, rimanendo leggermente attardati rispetto a Tchiknavorian e Kappacher. Tuttavia i nostri ragazzi con studiata calma recuperano nel corso del tracciato ricucendo lo strappo nelle ultime rampe, doverealizza il blitz sorpassando gli avversari, mentre ...