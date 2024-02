Simic | «Inter giocava solo in contropiede Noi entrati male»

Milan, Simic: "Dovevamo vincere il derby, l'Inter giocava solo in contropiede"

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Jan Carlo, difensore del Milan, ha parlato in modo amaro del pareggio della sua squadra contro l’Primavera in collegamento con Sportitalia. PAREGGIO –non è pienamente soddisfatto del risultato ottenuto dal suo Milan. 1-1 contro l’Primavera, queste sono le parole del difensore rossonero: «Non siamobene nei primi 10 minuti. Non eravamo svegli, abbiamo preso anche il gol. Dopo abbiamo fatto la partita, peccato non averla vinta. Quando sei in campo l’impatto dell’allenatore ci aiuta, miglioriamo i dettagli. Aveva ragione, noi eravamo lunghi e l’con contropiedi. Era importantissimo fare bene le preventive».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...