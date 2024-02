"Siamo recidivi, non sono riuscito a incidere" - "Siamo recidivi, non sono riuscito a incidere"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il blackout dell’Ancona nel secondo tempo lo spiega così Gianluca Colavitto: "Su queste situazioni di campo, purtroppo con questo gruppo nonsu questo aspetto. Alla minima disattenzione si scioglie. Questo è un grosso limite, su cui purtroppo nonstato efficace. Il primo tempo è stato uno dei tanti, un primo tempo importante, dunque dispiace, vorrei essere proprio dentro al campo per aiutarli. In panchina per quanto mi possa sgolare non riesco a". Eppure non se lo aspettava, dopo l’intervallo, che la squadra potesse trasformarsi così: "Nessuna avvisaglia nell’intervallo, anzi, ma è un’annata molto ma molto particolare, sarà ancora più bello compiere l’impresa. Molti forse danno per scontata la salvezza, ma di ...