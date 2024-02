Si schianta contro un muro in via Previtali | salvo un 37enne - Foto e video

Bergamo, incidente in via Previtali: un'auto entra in cortile e si schianta contro il muro del palazzo: Un uomo perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il muro di un condominio. Inquilini svegliati da un boato. Auto distrutta, ferite non gravi ...bergamo.corriere

Incidente in via Aldo Moro, due vetture finiscono sul marciapiede: Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto avvenuto alle 7.00 ...traniviva

L’Atletico frena contro l’Almeria , il Barça batte 4-0 il Getafe: Non arrivano i tre punti per i ragazzi di Simeone sul campo dell'Almeria. I catalani battono nettamente i madrileni e scavalcano il Girona, ...football-magazine