Shogun | la recensione | un' imperdibile ed epica serie | tra anjin e samurai

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladi: la trasposizione dell'omonimo romanzo di James Clavell è un eccellente adattamento di uno dei capisaldi del genere storico-avventuroso ambientato in un Giappone feudale ricco d'intrighi e giochi di potere. Su Disney+ dal 27 febbraio. Nella lunga e ricchissima storia del cinema e della tv,di James Clavell, brillante e sontuoso romanzo storico-avventuroso del 1975, è stato trasposto soltanto una volta, precisamente nel 1980. Un adattamento, quello di Jerry London con il mitico Toshiro Mifune e Richard Chamberlaine protagonisti, che è ancora oggi molto amato e considerato un classico del piccolo schermo, anche se ha poi raggiunto il cinema in un lungometraggio costruito su di un apposito ri-montaggio della. In quasi cinquant'anni, nessuno ha tentato successivamente di proporre un ...