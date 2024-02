Sfatiamo un mito | l’origine del termine “gattara” non è come pensiamo!

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il” è associato a una persona che si prende cura di gatti randagi, ma la sua origine è molto diversa da quello che possiamo pensare. LEGGI ANCHE – Sai perchè si dice ‘Non c’è trippa per gatti’? Ecco cosa c’entra il bilancio del Comune di Roma Il rapporto tra Roma e i gatti Il” evoca spesso l’immagine di una donna solitaria e circondata da una miriade di gatti randagi. Eppure, la sua origine risale a una storia molto più antica, che va oltre il semplice stereotipo. A Roma, il legame tra l’uomo e i felini risale a secoli fa, la presenza dei gatti nella capitale è millenaria e si intreccia con la storia stessa della città. Le colonie di gatti, presenti in luoghi storici e simboliciLargo Torre Argentina, il Colosseo e il cimitero del Verano, testimoniano ...

L’ Addome piatto rappresenta uno dei principali obiettivi agli occhi di tutti noi: ma Sfatiamo un grande mito Parlare della propria forma fisica non è mai ... (sportnews.eu)

Sarà vero che bisogna Allenarsi anche quando si avvertono i dolori muscolari conseguenti all’esercizio? Scopriamo come comportarci coi DOMS . quando ci ... (sportnews.eu)

Sfatiamo il mito: il riso non salva lo smartphone caduto in acqua: Anzi, c'è il rischio che il riso danneggi il telefono. Questa affermazione è confermata anche da Apple. Il mito del riso Se cercate online cosa fare in caso di danni da liquido subiti dal vostro ...informazione

Giovanni Maugeri: “Sfatiamo un mito: a molti direttori d’albergo manca una formazione manageriale. Ecco come potenziare le competenze chiave”: (Adnkronos) - Le conoscenze manageriali sono indispensabili per il successo del direttore d’albergo e dell’intera struttura ricettiva. Il Metodo Maugeri® si configura come un alleato prezioso che ...lagazzettadelmezzogiorno

Sfatiamo i pregiudizi: la verità sulle razze di cane considerate aggressive: Ti è mai capitato di esitare quando hai incontrato uno sguardo di un pitbull o di un rottweiler, o di qualche altro cane, senza guinzaglio È una reazione com ...tecnoandroid