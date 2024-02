(Di domenica 25 febbraio 2024) IL RICONOSCIMENTO. Assegnato nell’ambito del premio «La città per il verde». Marchesi: così aiutiamo la biodiversità.

Al Comune di Bergamo il premio “La Città per il Verde”: Bergamo. Il Premio “La Città per il Verde” ha assegnato ieri al Comune di Bergamo una menzione speciale, nella categoria comuni sopra i 50.000 abitanti, per il progetto: aree verdi comunali a gestione ...bergamonews

Sfalcio ridotto: una menzione speciale per il Comune di Bergamo: Nel dettaglio, ad assicurare la menzione speciale al Comune di Bergamo è stata l’iniziativa «Aree verdi comunali a gestione differenziata o a Sfalcio ridotto». La motivazione del riconoscimento a ...ecodibergamo