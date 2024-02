(Di domenica 25 febbraio 2024)è noto per la sua antipatia nei confronti di CM. L’infortunato Best in the World è stato ancora una volta criticato dallo stesso, questa volta riprendendo le parole del suo ex fratello dello Shield, ora Jon Moxley. Mox si è scontrato condurante il suo stint in AEW, dove si sono contesi il titolo del mondo. Sempre sulla stessa lineaha recentecommentato l’infortunio al tricipite di CMdurante una recente intervista a Wrestle Radio Australia, sparando a zaro ancora una volta contro il Best in the World. L’ex Architetto dello Shield ha citato il suo vecchio compagno di stable...

Dopo un bellissimo in contro tra il Judgment Day ed i New Catch Republic, è tempo di Grayson Waller Effect ad ELIMINATION CHAMBER . L’atteso segmento si ... (zonawrestling)

Uno dei match più attesi di ELIMINATION CHAMBER Perth era certamente (come sempre d’altronde) l’ ELIMINATION CHAMBER maschile. In palio nella gabbia ... (zonawrestling)

Seth Rollins fa eco a Dean Ambrose: “CM Punk Mente fragile, corpo fragile, ego fragile”: Seth Rollins è noto per la sua antipatia nei confronti di CM Punk. L'infortunato Best in the World è stato ancora una volta criticato dallo stesso Rollins, questa volta riprendendo le parole del suo e ...zonawrestling

Bronson Reed vs Seth Rollins era il piano per EC 2024: Bronson Reed e Seth Rollins si sarebbero dovuti sfidare nell'ultimo Premium Live Event della WWE in Australia: ecco il piano originale!theshieldofwrestling

Seth Rollins ed il match titolato a Elimination Chamber: i piani cancellati: Clamorosi piani sono stati cestinati per il campione di Monday Night Raw per via del suo infortunio, con un avversario a sorpresa che sarebbe stato a casa in Australia ...worldwrestling