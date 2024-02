Serie C 2023 24 | rallenta il Picerno | a Messina finisce 2-2

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’anticipo delle 14 del girone C diC tra2-2. A passare in vantaggio sono gli ospiti, che al 20? fanno centro con Santarcangelo, il più lesto di tutti ad arrivare sulla respinta di Fumagalli. I rossoblù raddoppiano al 41? ancora con Santarcangelo, che di testa fa doppietta. Nella ripresa però la formazione di casa reagisce e accorcia le distanze con Emmausso al 68?, bravo a sfruttare un errore marchiano della retroguardia ospite. Una manciata di minuti dopo, al 76?, arriva il pareggio messinese con una straordinaria rovesciata di Zunno, che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Occasione persa per il, che rimane al secondo posto con 50 punti ma potrebbe essere scavalcato da Avellino e Benevento.che si porta invece a quota 36, a debita ...

