Serie C 2023 2024 | torna a vincere il Potenza | gioia Casertana allo scadere

(Di domenica 25 febbraio 2024) Prosegue lacon i match del 28° turno. Nel Girone A, la Virtus Verona si salva nel finale contro la Fiorenzuola in trasferta. Al gol dei padroni di casa di D’Amico risponde Demirovic all’83’, che porta alla squadra veneta il terzo risultato utile consecutivo e il sorpasso alla Pro Vercelli all’ottavo posto a 39 punti. Fiorenzuola che sale a 27 punti al 18° posto, a -6 dalla salvezza. Nel Girone C, il Monterosi blocca l’Avellino in casa sull’1-1. Irpini in vantaggio al 10? con Patierno. De Cristofaro si fa espellere all’80’ e i padroni di casa ne approfittano trovando il pari con Vano all’88’. Avellino che resta al terzo posto con 49 punti, appaiato al Taranto quarto e a -1 dal Picerno secondo. Lavincecontro il Brindisi in casa. Tavernelli apre ...