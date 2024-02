Serie B | 26° giornata | pari tra Modena e Spezia | come cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Milano, 25 febbraio 2024 - Va in archivio la ventiseiesimadiB con il pareggio traper 0-0. Per i padroni di casa si tratta del quartodi fila, per gli aquilotti è un punto d'oro visto che hanno dovuto giocare per quasi settanta minuti con un uomo in meno. In apertura molto meglio i canarini che vanno vicini al gol prima con il colpo di testa di Palumbo, poi la bella combinazione tra Gerli e Ponsi, si chiude con un nulla di fatto grazie al preziosissimo intervento di Nikolaou che in scivolata mura la conclusione a botta sicura dell'avversario. L'occasionissima delloarriva al 24' con la traversa centrata da calcio di punizione di Salvatore Esposito. Al 32' deve superarsi Zoet che evita il gol a Gliozzi dopo una bella girata di testa. ...