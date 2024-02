Serie A | Vlahovic fa rivivere la ‘Juve’

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Dusan Vlahovic non si è ... (calcionews24)

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore della Juventus Dusan Vlahovic e la sua card Player Of The Month è ora ... (sportface)