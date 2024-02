Sequestrato Nocciolino per stufe a Pellet | il motivo è inquietante

Biocombustibili non a norma, sequestrati dalla Guardia di finanza di Rieti circa 150 tonnellate di nocciolino

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Guardia di Finanza hacentinaia di tonnellate di, un bio-combustibile usato nelle. Non si fermano le speculazioni e le frodi a danno dei consumatori che, per rispettare l’ambiente, sono passati al sistema di riscaldamento con una stufa a. Maxi sequestro dinon a norma, consumatori in pericolo – InformazioneOggi.itMolti italiani di recente hanno eliminato le caldaie a gas, ritenute ormai troppo inquinanti, e anche perché il metano è arrivato a prezzi esorbitanti, inarrivabili per tante famiglie. Purtroppo, però, c’è sempre qualche criminale che si approfitta di ogni situazione utile, e infatti non è la prima volta che la Guardia di Finanza trovao combustibili simili non conformi. Leggi anche: Il ...