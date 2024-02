Seggi aperti in Sardegna: al via il voto per le regionali

Seggi aperti in Sardegna. Chi sono i 4 candidati alla presidenza (Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - La Sardegna è chiamata a scegliere il nuovo governatore della regione. Si vota solo oggi fino alle 22. sono chiamati alle urne un milione e 447.761 sardi con quattro candidati in campo per succedere al leghista Christian Solinas. Si tratta di Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il campo largo di una decina di liste di centrosinistra tra cui Pd e M5s e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste. Lo spoglio delle schede iniziera' domani alle 7 e andra' avanti sino alle 19. Ecco i profili dei candidati in lizza, secondo l'ordine in cui i loro nomi compariranno sulla scheda elettorale, dopo il sorteggio in Corte d'appello a Cagliari. Alessandra Todde Guida una coalizione di centrosinistra formata da ...

