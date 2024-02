Seduzione, sesso e poliamore, il tempo breve per il desiderio nell'era digitale

(Di domenica 25 febbraio 2024) Attraverso i dispositivi interagiamo con più persone. Ma il corpo richiede la presenza fisica. E molti si affidano a un’app per trovare il partner per un rapporto sessuale. Le parole di Houellebecq e il romanzo di Ginevra Lamberti

Seduzione, sesso e poliamore, il tempo breve per il desiderio nell’era digitale: Attraverso i dispositivi interagiamo con più persone. Ma il corpo richiede la presenza fisica. E molti si affidano a un’app per trovare il partner per un ...repubblica

A scuola di Seduzione, i coach che trasformano i timidi in latin lover: La sessuologa: “Per far sì che le persone rimangano incollate ai servizi si punta sulle loro insicurezze, proponendo dei modelli precisi di uomo ‘virile’ a ...repubblica

Come cresce l’amore. Cosa racconta la vicenda umana e letteraria di Virginia Wolf: Virginia Woolf e Vita Sackville-West insieme sprizzano scintille. L’epistolario tra loro è un corso di formazione affettiva ed erotica necessario per un’epoca, come la nostra, di analfabetismo dei sen ...corriere