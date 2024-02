Non faccio pagare il taglio della torta ed i piatti in più: sono un fesso? No, coccolo il cliente che ritorna

"Se non paghi ti taglio la gola": la truffa del boss delle escort e i tutorial per diventare criminali (Di domenica 25 febbraio 2024) "Scrivo per avvisarvi che questa truffa è tornata e purtroppo ci sono cascato anche io", ha scritto un lettore a Today.it raccontando la sua drammatica esperienza con la truffa del boss delle escort. Dicono di chiamarsi Lorenzo, Carmine, Gianny, Torres, Alexandre e di essere pronti a "tagliare la... Leggi tutta la notizia su europa.today (Di domenica 25 febbraio 2024) "Scrivo per avvisarvi che questaè tornata e purtroppo ci sono cascato anche io", ha scritto un lettore a Today.it raccontando la sua drammatica esperienza con ladel. Dicono di chiamarsi Lorenzo, Carmine, Gianny, Torres, Alexandre e di essere pronti a "tagliare la...

