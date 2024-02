Scontri al corteo | iniziano le indagini Sotto analisi video e ‘catena di comando’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pisa, 25 febbraio 2024 – E’ lunedì il giorno dell'avvio formale degli accertamenti preliminari per dare sostanza al fascicolo d'indagine aperto in Procura a Pisa contro ignoti e per ora senza ipotesi di reato per fare chiarezza sulle cariche della polizia di venerdì scorso nei confronti delstudentesco pro Palestina al quale partecipavano soprattutto studenti medi superiori e minorenni. Il procuratore facente funzioni Giovanni Porpora assegnerà l'inchiesta a uno dei suoi sostituti mentre ha già delegato la raccolta dei primi riai carabinieri. Anche la questura ha depositato un'informativa autonoma corredata dai filmati girati dalla polizia scientifica. Gli inquirenti si concentreranno suicircolati sui social e quelli girati e acquisiti dai docenti del liceo di fronte al quale si sono verificati gli ...