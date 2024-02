Scontri a Pisa | Piantedosi | “Le regole non sono cambiate”

Studenti picchiati a Pisa, Mattarella a Piantedosi: "Autorevolezza non si misura su manganelli"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il ministroin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ritorna sui fatti die lancia un chiaro messaggio: “Le immagini hanno fatto male anche a me”. Quanto successo acontinua a far discutere. Le immagini stanno facendo il giro del web ormai da diverso tempo e nella giornata di ieri c’è stato anche un colloquio tra il presidente Mattarella e il ministro. A confermarlo è lo stesso titolare del Viminale ai microfoni del Corriere della Sera. Il ministrosulle violenze di– Notizie.com – © Ansa “Condivido le sue parole – ha confermato– le nostresull’ordine pubblico none valuteremo nelle prossime settimane le immagini“. Il ministro, quindi, ...

