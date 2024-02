Scontri a Pisa e Firenze | il Nuovo Sindacato Carabinieri solidale con i poliziotti

(Di domenica 25 febbraio 2024) A seguito degliverificatisi atrae manifestanti durante le iniziative a favore della Palestina, si registra la presa di posizione del.A esprimere solidarietà ai sindacati della Polizia di Stato intervenuti in merito, è Giorgio Carugati, responsabile dell’Ufficio Organizzazione Mobile di NSC.“Condividiamo pienamente – afferma – le dichiarazioni degli esponenti sindacali di SIAP, FSP e SAP e manifestiamo la nostra vicinanza ai colleghi della Polizia di Stato”.Colleghi che, secondo Giorgio Carugati, sarebbero stati già “condannati” mediaticamente e dall’opinione pubblica per il loro operato senza tenere minimamente conto delle necessità legate alla gestione dell’aggressività dei manifestanti.“Tutto ciò – ...

Scontri a Pisa , quale è la linea? «Le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate , anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ... (ilmessaggero)

Studenti pro-Palestina manifestano e vengono picchiati dalla Polizia: Scontri tra studenti e polizia nei cortei per la Palestina che hanno sfilato oggi 23 febbraio a Firenze e Pisa. Nel capoluogo toscano il corteo, partito da piazza Santissima Annunziata ha sfilato per ...secondopianonews

Lo studente perfetto non è quello che non pone mai domande, abbassa sempre la testa e rinuncia a pensare: Le parole del Presidente della Repubblica sui fatti di Pisa segnano uno spartiacque che è al contempo ... fondate sul confronto e non sullo scontro, sulla dialettica democratica e non su imposizioni.huffingtonpost