Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

Lo sci alpino stasera non sarà in tv sulla RAI: dove vedere il gigante di Palisades Tahoe, orari, startlist, streaming

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladideldi scigara dopo gara. Parte la caccia a Marco Odermatt che l’anno scorso ha dominato dall’inizio alla fine con più di settecento punti di margine sul norvegese Kilde. Mattie Casse e Dominik Paris la passata stagione furono i migliori azzurri, il primo in quattordicesima piazza e il secondo diciottesimi. Proverà a riscattarsi anche un Luca De Aliprandini deludente. Ecco, di seguito, laevento dopo evento.Marco Odermatt (SUI) 1702 Manuel Feller (AUT) 701 Cyprien Sarrazin (FRA) 684 Vincent Kriechmayr (AUT) 667 Loic ...

Dopo la cancellazione della gara odierna per troppa neve, c’è grande attesa per capire se gli organizzatori riusciranno a garantire il regolare svolgimento ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL gigante 22.52: ANCORA Odermatt !!! Era quasi impossibilke battere Kristoffersen ma lui ce ... (oasport)

Super Marco Odermatt vince il gigante di Palisades Tahoe , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023 / 2024 . Lo svizzero batte uno stoico Kristoffersen, ... (sportface)

Sci alpino, startlist superG Val di Fassa 2024: orario 25 febbraio, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane: Dopo la cancellazione della gara odierna per troppa neve, c'è grande attesa per capire se gli organizzatori riusciranno a garantire il regolare svolgimento del SuperG in programma domattina (ore 11.00 ...oasport

Della Vite 'sporco', ma è vicino alla top 10 dopo la prima manche del gigante di Palisades Tahoe: VIDEO SCI alpino MASCHILE - PALISADES TAHOE - Filippo Della Vite non è pulito nella prima manche del gigante, ma il suo piazzamento è comunque discreto (12°, +2.06) e la top 10 resta un obiettivo ...neveitalia

Federica Brignone: 'Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso sui calendari di CdM': VIDEO SCI alpino FEMMINILE - SCI alpino - Intervistata da Tina Maze ai microfoni Eurosport, Federica Brignone esprime il proprio pensiero sul tema delle condizioni climatiche che stanno influendo ...neveitalia