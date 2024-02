Sci alpinismo | Giulia Murada trova un fantastico terzo posto nella sprint che chiude la tappa italiana di Coppa del Mondo

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’Italia completa una tre giorni sempre sul podiodella Val Martello, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione didel2023-2024 di scidomenica conclusiva, che prevedeva le gare, format olimpico,in terza posizione una fantasticando così il venticinquesimo piazzamento in carriera tra le prime tre nel massimo circuito.è arrivata in finale gestendo sempre alla grande tutte le batterie precedenti, senza rischiare nulla e mostrando fin dai quarti una condizione fisica brillante. Nell’atto conclusivo l’azzurra è stata battuta solo dalle francesi Emily Harrop e Celia Perillat Pessey, ...

