Scherma / Fioretto, Fattori d'argento con la squadra azzurra cadetti all'Europeo di Napoli - Lo sport della Vallesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’atleta jesina del clubJesi, che nelle gare individuali si era piazzata all’11°posto assoluto, è stata una protagonista per la conquista della seconda piazza europea JESI, 25 febbraio 2024 – Argento italiano nelfemminilein corso di svolgimento a. La formazioneera composta da Mariavittoria Elvira Berretta, Ludovica Franzoni, Vittoria Riva ed appunto dalla jesina Maria Elisache nella gara individuale si era piazzata all’11 posto. Da applausi dunque il quartetto delle azzurrine che hanno perso solo in finale contro la Polonia. L’Italia aveva esordito negli ottavi di finale vincendo 45-31 sulla Moldavia. Nei quarti hanno eliminato la Germania 45-13 e in semifinale l’Ucraina per 44-28. La finale contro la ...